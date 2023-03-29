Блогерка і дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова заговорила про зміни в зовнішності чоловіка після того, як сама зробила ринопластику.

Так, вона вважає, що її обранцеві необхідна пересадка волосся, проте він категорично проти. Про це Репяхова сказала в інтерв’ю Славі Дьоміну.

– Він уже лисий. Якщо він підстрижеться як ти, то нехай. А так виходить, що тут трохи є, а тут уже лисина. Йому негарно. Йому пропонували пересадку, пропонували уколи навіть за бартером. Ні, категорично, – розповіла Катерина.

Додає, не проти й того, щоб чоловік зробив уколи для підтяжки обличчя, щоб відповідати молодій дружині.

Зараз дивляться

– Я б йому підтяжку зробила, якісь уколи, щоб він був молодшим. Роблять же хлопці. Щоб мати кращий вигляд із молодою дружиною поруч. Він мені показав фото якогось гітариста дуже старого, зморщеного і сказав, що хоче бути як він. Щоб усе було природно, – поділилася блогерка.

Вона зазначила, що якщо чоловік проти, то не наполягатиме.

Крім того, Репяхова не вважає чимось поганим те, що розповідає про недоліки Павліка публічно. Каже, люди і так це бачать.

Раніше ми писали про те, що дружина Віктора Павліка зважилася на пластику. Вона зробила ринопластику та ліфтинг підборіддя. До цього блогерка також збільшила губи.