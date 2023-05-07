Виктор Павлик спел в центре Львова для публики, взяв гитару у местного музыканта. Артист исполнил несколько своих хитов, чтобы помочь собрать средства для ВСУ.

Жена артиста — блогер Катя Репьяхова рассказала, что в свободную минуту он одолжил микрофон и гитару у музыканта, чтобы порадовать жителей и гостей Львова импровизированным выступлением.

Журналистка Фактов ICTV Мирослава Прокопюк также засняла мини-концерт Виктора Павлика — по ее словам, он исполнил 4-5 своих известных песен: Шикидим, Ой, у лузі червона калина, Ні обіцянок ні пробачень, Хвилі, и Ти подобаєшся мені. Некоторые слушатели и вовсе подпевали музыканту, так как песни знакомы многим.

На видео видно, что вокруг артиста собралась толпа слушателей — они активно закидывали купюры в чехол для гитары, на котором был прикреплен листик с надписью На ВСУ.

Напомним, что певец любит быть в центре внимания и импровизировать. К примеру, в конце зиму 2023 Павлик случайно сбрил себе брови — он перепутал насадки в машинке для стрижки. Однако, по словам жены, Виктор не сильно переживает, и это ей очень нравится.