Поза екраном перебувають живі люди: Тарапата відповів на хейт у бік мами та сестри

Учасник реаліті Холостячка 2 Максим Тарапата звернувся до своїх підписників, які писали багато негативних коментарів у бік його родини.

– Моя мама сильно хвилювалася, коли у бік нашої родини йшли образи. Адже як тільки не називали. Маму прибиральницею та утриманкою, сестру неадекватною, а родину загалом взагалі з прибамбасами. Кілька днів вона плакала. Це, мабуть, зачіпало мене найсильніше! – зазначив Тарапата.

Він додав, що члени його сім’ї не розуміли чому стільки негативу, оскільки лише за 30 хвилин ефіру користувачі встигли навішати ярликів.

– Зараз я бачу, навіть у себе в коментарях, скільки всього говорять про Злату, що дуже часто виходить за будь-які рамки. За що й навіщо? Адже вона, як і кожен із нас, проживає своє життя. Вона глибока людина і щира у своїх мотивах та вчинках. Це жорстоко та несправедливо, – заявив Максим.

Учасник реаліті Холостячка нагадав користувачам, що за екранами телефонів і телевізорів живі люди.

– Там також є батьки, рідні та близькі, яким може бути дуже боляче! – підсумував Тарапата.