За экраном находятся живые люди: Тарапата ответил на хейт в сторону мамы и сестры

Участник реалити Холостячка 2 Максим Тарапата обратился к своим подписчикам, который вылили много негативных комментариев в сторону его семьи.

— Моя мама, сильно переживала, когда на нашу семью шли оскорбления. Ведь как только не называли. Маму уборщицей и содержанкой, сестру неадекватной, а семью в целом вообще с прибамбасами. Несколько дней она плакала. Это, пожалуй, задевало меня сильнее всего! — отметил Тарапата.

Он добавил, что члены его семьи не понимали почему столько негатива, так как всего за 30 минут эфира пользователи успели навешать ярлыков.

— Сейчас же я вижу, даже у себя в комментариях, сколько всего говорят про Злату, что очень часто выходит за любые рамки. За что и зачем? Ведь она, как и каждый из нас, проживает свою жизнь. Она глубокий человек и искренняя в своих мотивах и поступках. Это жестоко и несправедливо, — заявил Максим.

Участник реалити Холостящие напомнил пользователям, что за экранами телефонов и телевизоров находятся живые люди.

— Там так же есть родители, родные и близкие, которым может быть очень больно! — подытожил Тарапата.