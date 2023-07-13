Режисер і захисник Олег Сенцов приїхав додому з фронту. Зробив він це у свій день народження, 13 липня. Йому виповнилося 47 років.

Радісною новиною поділилася у Facebook дружина Олега Вероніка Вельч. Вона оприлюднила фото захисника із сином. На кадрі Сенцов міцно обіймає хлопчика на тлі залізничного вокзалу.

– Коли серце із серцем б’ється в унісон. З днем народження, котику. Повертайся назовсім до нас. Любимо, – написала вона.

Згодом Олег також оприлюднив у своєму Facebook фото з маленьким сином, написавши, що це найкращий подарунок.

Реакція мережі не змусила на себе довго чекати. Користувачі мережі засипали Олега привітаннями, а також оцінили його фото.

З днем народження, Олеже! Перемоги! І, звичайно, бажаю всім нам побачити ще багато ваших фільмів на великих екранах!

З особистим святом, Олеже! Так, ваші рідні та маленький синочок – найкращі подарунки. Нехай вас Бог береже! За перемогу!

Щастя вам і вашій родині, міцного здоров’я і всіх благ. І, звісно ж, щоб тато скоріше цілим і неушкодженим із перемогою повернувся додому.

Вітаю, Олеже! Щастя вам, здоров’я, успіхів у боях і житті та творчих здобутків після перемоги!

Вітаю, друже! Дякую за захист. Перемоги і якнайшвидшого повернення до своїх рідних, – пишуть у коментарях Олега.

Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що Олег Сенцовдістав контузію на фронті. Режисер сам повідомив про це, оприлюднивши відео, на якому лежить на землі. Також він розповів про закінчення бою за важливий для контрнаступу ЗСУ рубіж, під час якого троє бійців їхнього підрозділу зазнали поранень.

Фото: Олег Сенцов