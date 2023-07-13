Режиссер и защитник Олег Сенцов приехал домой с фронта. Сделал он это в свой день рождения, 13 июля. Ему исполнилось 47 лет.

Радостной новостью поделилась в Facebook жена Олега Вероника Вельч. Она обнародовала фото защитника с сыном. На кадре Сенцов крепко обнимает мальчишку на фоне железнодорожного вокзала.

— Когда сердце с сердцем бьется в унисон. С днем рождения, котик. Возвращайся насовсем к нам. Любим, — написала она.

Позже Олег также обнародовал в своем Facebook фото с маленьким сыном, написав, что это лучший подарок.

Реакция сети не заставила себя долго ждать. Пользователи сети завалили Олега поздравлениями, а также оценили его фото.

С днем рождения, Олег! Победы! И, конечно, желаю всем нам увидеть еще много ваших фильмов на больших экранах!

С личным праздником, Олег! Да, ваши родные и маленький сыночек — лучшие подарки. Пусть вас Бог хранит! За победу!

Счастья вам и вашей семье, крепкого здоровья и всех благ. И, конечно же, чтобы папа поскорее целым и невредимым с победой вернулся домой.

Поздравляю, Олег! Счастья вам, здоровья, успехов в боях и жизни и творческих достижений после победы!

Поздравляю, друг! Спасибо за защиту. Победы и скорейшего возвращения к своим родным, — пишут в комментариях Олега.

Напомним, 9 июля стало известно, что Олег Сенцов получил контузию на фронте. Режиссер сам сообщил об этом, обнародовав видео, на котором лежит на земле. Также он рассказал об окончании боя за важный для контрнаступления ВСУ рубеж, в ходе которого трое бойцов их подразделения получили ранения.

Фото: Олег Сенцов