Режисер Олег Сенцов, який служить у ЗСУ, знову став батьком. Це вже четверта дитина нашого захисника.

Про свою радісну подію Олег поділився у Facebook.

– У ці важкі для нас усі часи мало буває світлих подій. Але життя, яке ми захищаємо, обов’язково візьме гору. Дякую, кохана, за нашого Дем’яна! – Заявив Сенцов.

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Так, у пари народився син, і йому вже встигли надати ім’я.

На знімку видно, як його обраниця Вероніка Вельч тримає маленького сина на руках.

Нагадаємо, що Олег та Вероніка одружилися ще в середині літа цього року. Його дружина – кандидат політичних наук, директор з адвокації американської компанії Ridgley Walsh. Вельч родом з Івано-Франківська.

Це вже другий шлюб як для Вероніки, так Сенцова. Режисер був одружений до 2016 року – від першого шлюбу у нього залишилося двоє дітей. У лютому 2021 року у нього народилася дочка Емма.

Втім, зараз Олег захищає Україну в лавах ЗСУ – ще в березні цього року він показував, як проходять будні військових. Тоді режисер показав собаку, який став членом його підрозділу.