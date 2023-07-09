Український режисер Олег Сенцов отримав контузію на фронті.

На особистій сторінці у Facebook він оприлюднив відео, в якому розповів про закінчення бою за важливий для контрнаступу ЗСУ рубіж.

Сенцов сказав, що внаслідок ворожої атаки троє бійців їхнього підрозділу дістали поранення.

– У мене контузія, неважка, – сказав режисер, лежачи на землі. На відео видно, що йому важко говорити.

У підписі Сенцов додав, що відео було записано в суботу, а вже сьогодні він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.

Зазначимо, що Олег Сенцов захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ.

Зараз він воює у складі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ. Нещодавно Сенцов отримав звання молодшого лейтенанта.

Фото: Олег Сенцов