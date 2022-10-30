Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова розповіла про невдалу ринопластику від зіркового хірурга Едгара Камінського.

Зізнається, поправити ніс вирішила через хейтерів після участі в романтичному реаліті Холостяк. Каже, читала коментарі на кштаот: Що в неї з усмішкою? Що в неї з носом? Скажіть, щоб вона не усміхалася.

– Ти живеш собі 20 років до проєкту, і у тебе немає комплексів із приводу твого носа, тобі все подобається. Коли ти починаєш дивитися на себе в ефірі, така – О, непогано… Але потім починаєш читати коментарі і там… – згадує Даша.

Зазначає, в три роки зламала ніс, вправив його дідусь-хірург, тому він трохи розійшовся.

Зараз дивляться

– Я почала дивитися в дзеркало, усміхатися і дійсно почала бачити, що у мене якась не така усмішка. Я дивлюся в дзеркало і бачу, що щось з носом не те. Я три роки після програми, як вона вже вийшла, прожила з тим, що я постійно дивилася на себе, і постійні ці думки, що щось не так, – зізнається Квіткова.

Блогерка каже, вирішила піти до ексчоловіка співачки Слави Камінської, пластичного хірурга Едгара, який запевнив її, що операція дуже легка, оскільки форму носа міняти не потрібно, лише з’єднати хрящі, які розійшлися.

– Він медійний і колишній чоловік подруги Микити, тому я знала тільки його з лікарів… Він зробив мені операцію, і пів року я дивилася на себе в дзеркало і думала – Навіщо я це зробила? Зараз все ок і ніс мені вже подобається. Повернулася ця ямка, яку я прибирала, і мені вона вже подобається, – зазначила Даша.

Також блогерка каже, що послуги Камінського коштують невиправдано дорого. Крім того, у неї різні ніздрі.

– Зараз у мене різні ніздрі, хоча він починає мені розповідати, що це було у вас до операції. Я кажу: – Ок, до операції у мене були різні ніздрі. Але ж я оплатила операцію і операція пройшла. Коли я робила операцію, я забирала цю ямку, він робить операцію, він бачить, що можуть бути різні ніздрі, – додає Даша.

Коли вона хотіла відвідати Едгара під час війни, адміністратори клініки сказали, що він поїхав до Італії і повернеться лише тоді, коли все закінчиться.

– Адміністратор мені каже: – Едгар зараз в Італії, тому, якщо ви хочете потрапити до нього на консультацію, ви можете приїхати в Італію. Тобто, я заплатила до**я і тепер мені потрібно оплатити самій собі квиток, готель, і приїхати до Едгара, щоб він виправив те, за що я вже заплатила? Просто я вже заплатила ці гроші, я хочу до себе нормального якогось ставлення. Я заплатила доф*га, і не отримала того, чого хотіла, – наголосила Даша.

Зазначимо, це не перший випадок, коли зірки скаржаться на послуги Едгара Камінського. У 2020 році співачка Міша Романова робила у нього мамопластику. Виявилося, що вона була на 16 тижні вагітності, про що сама не знала, і доктор їй цього не сказав.