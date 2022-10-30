Жена телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова рассказала о неудачной ринопластике от звездного хирурга Эдгара Каминского.

Признается, поправить нос решила из-за хейтеров после участия в романтическом реалити Холостяк. Говорит, читала комментарии по типу — Что у нее с улыбкой? Что у нее с носом? Скажите, чтобы она не улыбалась.

— Ты живешь себе 20 лет до проекта и у тебя нет комплексов по поводу твоего носа, тебе все нравится. Когда ты начинаешь смотреть на себя в эфире, такая — О, неплохо… Но потом начинаешь читать комментарии и там, — вспоминает Даша.

Отмечает, в три года сломала нос, вправил его дедушка-хирург, поэтому он немного разошелся.

Сейчас смотрят

— Я начала смотреть в зеркало, улыбаться и я действительно начала видеть, что у меня какая-то не такая улыбка. Я смотрю в зеркало и вижу, что что-то с носом не то. Я три года после программы, как она уже вышла, прожила с тем, что я постоянно смотрела на себя и постоянные эти мысли, что что-то не так, — признается Квиткова.

Блогер говорит, решила пойти к экс-супругу певицы Славы Каминской, пластическому хирургу Эдгару, который уверил ее, что операция очень легкая, поскольку форму носа менять не нужно, лишь соединить хрящи, которые разошлись.

— Он медийный и он бывший муж подруги Никиты, поэтому я знала только его из врачей… Он сделал мне операцию и пол года я смотрела на себя в зеркало и думала — Зачем я это сделала? Сейчас все ок и нос мне уже нравится. Вернулась эта ямка, которую я убирала, и мне она уже нравится, — отметила Даша.

Также блогер говорит, что услуги Каминского стоят неоправданно дорого. Кроме того, у нее разные ноздри.

— Сейчас у меня разные ноздри, хотя он начинает мне рассказывать, но это было у вас до операции. Я говорю: — Ок, до операции у меня были разные ноздри. Но ведь я оплатила операцию и операция прошла. Когда я делала операцию, я забирала эту ямку, он делает операцию, он видит, что могут быть разные ноздри, — добавляет Даша.

Когда она хотела посетить Эдгара во время войны, администраторы клиники сказали, что он уехал в Италию и вернется лишь тогда, когда все закончится.

— Администратор мне говорит: — Эдгар сейчас в Италии, поэтому, если вы хотите попасть к нему на консультацию, вы можете приехать в Италию. То есть, я заплатила до**я и теперь мне нужно оплатить самой себе билет, отель, и приехать к Эдгару, чтобы он исправил то, за что я уже заплатила? Просто я уже заплатила эти деньги, я хочу к себе нормального какого-то отношения. Я заплатила дох*ра, и не получила того, чего хотела, — подчеркнула Даша.

Отметим, это не первый случай, когда звезды жалуются на услуги Эдгара Каминского. В 2020 году певица Миша Романова делала у него маммопластику. Оказалось, что она была на 16 неделе беременности, о чем сама не знала и доктор ей этого не сказал.