Співачка Тоня Матвієнко показала зворушливе відео зустрічі зі своїми близькими після повернення в Україну. Зірка покинула рідну країну в перший місяць війни разом із дітьми, і зараз вона зустрілася зі своїм чоловіком Аресом Мірзояном та мамою.
Зворушливими моментами зустрічі артистка поділилася у Instagram.
Матвієнко зробила сюрприз своєму чоловікові, приїхавши на його концерт та вийшовши на сцену.
Музикант побаченому дуже зрадів, і за мить він уже був в обіймах своєї коханої.
– Приїхали, – коротко підписала відео співачка.
Тоня також показала миле відео зустрічі зі своєю мамою – Ніною Матвієнко. Приїзд став повною несподіванкою для Ніни – вона не стримувала сліз.
Користувачі мережі моментально відреагувала повернення артистки, поділивши її радість:
- Боже, Тоню, плачу разом із вами!
- Так зворушливо. Як добре, коли рідні разом
- Подивилася тричі. Плачу і від радості за Вас, і від болю, що людям зараз такі випробування.
- Ось так зустріч, дуже зворушливо, до сліз
Нагадаємо, що Тоня та Арсен купили власну квартиру наприкінці осені. Деякий час артисти проживали у великому триповерховому будинку з Ніною Матвієнко, і в майбутньому планують переїхати у власне житло.