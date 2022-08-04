Співачка Тоня Матвієнко показала зворушливе відео зустрічі зі своїми близькими після повернення в Україну. Зірка покинула рідну країну в перший місяць війни разом із дітьми, і зараз вона зустрілася зі своїм чоловіком Аресом Мірзояном та мамою.

Зворушливими моментами зустрічі артистка поділилася у Instagram.

Матвієнко зробила сюрприз своєму чоловікові, приїхавши на його концерт та вийшовши на сцену.

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Музикант побаченому дуже зрадів, і за мить він уже був в обіймах своєї коханої.

– Приїхали, – коротко підписала відео співачка.

Тоня також показала миле відео зустрічі зі своєю мамою – Ніною Матвієнко. Приїзд став повною несподіванкою для Ніни – вона не стримувала сліз.

Користувачі мережі моментально відреагувала повернення артистки, поділивши її радість:

Боже, Тоню, плачу разом із вами!

Так зворушливо. Як добре, коли рідні разом

Подивилася тричі. Плачу і від радості за Вас, і від болю, що людям зараз такі випробування.

Ось так зустріч, дуже зворушливо, до сліз

Нагадаємо, що Тоня та Арсен купили власну квартиру наприкінці осені. Деякий час артисти проживали у великому триповерховому будинку з Ніною Матвієнко, і в майбутньому планують переїхати у власне житло.