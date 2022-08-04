Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Повернулася в Україну: Тоня Матвієнко зворушила зустріччю з Мірзояном та мамою

4 Серпня 2022, 14:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Повернулася в Україну: Тоня Матвієнко зворушила зустріччю з Мірзояном та мамою

Співачка Тоня Матвієнко показала зворушливе відео зустрічі зі своїми близькими після повернення в Україну. Зірка покинула рідну країну в перший місяць війни разом із дітьми, і зараз вона зустрілася зі своїм чоловіком Аресом Мірзояном та мамою.

Зворушливими моментами зустрічі артистка поділилася у Instagram.

Матвієнко зробила сюрприз своєму чоловікові, приїхавши на його концерт та вийшовши на сцену.

Зараз дивляться

Музикант побаченому дуже зрадів, і за мить він уже був в обіймах своєї коханої.

– Приїхали, – коротко підписала відео співачка.

Тоня також показала миле відео зустрічі зі своєю мамою – Ніною Матвієнко. Приїзд став повною несподіванкою для Ніни – вона не стримувала сліз.

Користувачі мережі моментально відреагувала повернення артистки, поділивши її радість:

  • Боже, Тоню, плачу разом із вами!
  • Так зворушливо. Як добре, коли рідні разом
  • Подивилася тричі. Плачу і від радості за Вас, і від болю, що людям зараз такі випробування.
  • Ось так зустріч, дуже зворушливо, до сліз

Нагадаємо, що Тоня та Арсен купили власну квартиру наприкінці осені. Деякий час артисти проживали у великому триповерховому будинку з Ніною Матвієнко, і в майбутньому планують переїхати у власне житло.

Читайте також:
Повернулася в Україну: Тоня Матвієнко зворушила зустріччю з Мірзояном та мамоюМинуло 11 років: Матвієнко відповіла Білозір на погрози судом

Теги
Арсен Мірзоян Ніна Матвієнко Тоня Матвієнко
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь