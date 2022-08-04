Певица Тоня Матвиенко показала трогательные видео встречи со своими близкими после возвращения в Украину. Звезда покинула родную страну в первый месяц войны вместе с детьми, и сейчас она встретилась со своим мужем Арсеном Мирзояном и мамой.

Трогательными моментами встречи артистка поделилась в Instagram.

Матвиенко сделала сюрприз своему мужу, приехав на его концерт и выйдя на сцену.

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Музыкант увиденному очень обрадовался, и через мгновение он уже был в объятиях своей возлюбленной.

— Приехали, — кратко подписала видео певица.

Тоня также показала милое видео встречи со своей мамой — Ниной Матвиенко. Приезд стал полной неожиданностью для Нины — она не стала сдерживать слез.

Пользователи сети моментально отреагировали на возвращение артистки, разделив ее радость:

Боже, Тоня, плачу вместе с вами!

Так трогательно. Как хорошо, когда родные вместе

Посмотрела три раза. Плачу и от радости за вас, и от боли, что людям сейчас такие испытания…

Вот так встреча, очень трогательно, до слез

Напомним, что Тоня и Арсен купили собственную квартиру в конце осени. Некоторое время артисты проживали в большом трехэтажном доме с Ниной Матвиенко, и в будущем планируют переехать в собственное жилье.