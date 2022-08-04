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Вернулась в Украину: Тоня Матвиенко растрогала встречей с Мирзояном и мамой

4 августа 2022, 14:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Вернулась в Украину: Тоня Матвиенко растрогала встречей с Мирзояном и мамой

Певица Тоня Матвиенко показала трогательные видео встречи со своими близкими после возвращения в Украину. Звезда покинула родную страну в первый месяц войны вместе с детьми, и сейчас она встретилась со своим мужем Арсеном Мирзояном и мамой.

Трогательными моментами встречи артистка поделилась в Instagram.

Матвиенко сделала сюрприз своему мужу, приехав на его концерт и выйдя на сцену. 

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Музыкант увиденному очень обрадовался, и через мгновение он уже был в объятиях своей возлюбленной.

— Приехали, — кратко подписала видео певица.

Тоня также показала милое видео встречи со своей мамой — Ниной Матвиенко. Приезд стал полной неожиданностью для Нины — она не стала сдерживать слез.

Пользователи сети моментально отреагировали на возвращение артистки, разделив ее радость:

  • Боже, Тоня, плачу вместе с вами!
  • Так трогательно. Как хорошо, когда родные вместе
  • Посмотрела три раза. Плачу и от радости за вас, и от боли, что людям сейчас такие испытания…
  • Вот так встреча, очень трогательно, до слез

Напомним, что Тоня и Арсен купили собственную квартиру в конце осени. Некоторое время артисты проживали в большом трехэтажном доме с Ниной Матвиенко, и в будущем планируют переехать в собственное жилье.

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Арсен Мірзоян Ніна Матвієнко Тоня Матвієнко
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