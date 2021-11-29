Зіркове подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян придбали власну квартиру.

Зараз артисти живуть у великому триповерховому будинку з Ніною Матвієнко, проте у майбтньому планують облаштувати окреме житло і переїхати.

– Квартиру ми купили, ще не дійшли до неї руки, ще ремонт там не робили. Насправді, нам тут дуже комфортно живеться, і Ніну завжди є з ким залишити. І найголовніше, що Ніна Митрофанівна спілкується з онукою. Ніна вдихає в неї нове життя. І їм так весело, у саду гуляють, ходять, – сказав Арсен Мірзоян.

Також артист відповів на інтимне запитання про секс із дружиною. Арсен зізнався, що вони займаються цим, коли нікого немає вдома.

– Ми займаємося, коли немає нікого вдома. А це досить часто. Така у нас родина, що хтось на гастролях, хтось десь ще. По-друге, у будинку три поверхи, – відверто сказав Арсен.

Нагадаємо, що Тоня та Арсен виховують 5-річну дочку Ніну. Також у подружжя є діти від попердніх шлюбів. Тоня має 23-річну Ульяну, а Арсен двох синів.

Нещодавно стало відомо, що Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком Петром Гончаром після 50 років шлюбу. Співачка зізналася, що чоловік з’їхав на дачу, вони розірвали стосунки без скандалів.

За словами Ніни Матвієнко, за 50 років спільного життя їй завжди доводилося забезпечувати сім’ю. Крім цього, чоловік кілька разів її підводив, тому вона не могла йому довіряти.