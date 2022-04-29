Українська співачка Антоніна Матвієнко відповіла артистці Оксані Білозір, яка раніше погрожувала їй судом через виконання пісні Коханий.

Матвієнко заявила, що має дозвіл від Білозір виконувати цю композицію на своїх виступах, проте Оксана, схоже, про це забула.

Артистка розповіла, що історія пісні Коханий в її виконанні розпочалася в 2011 році, тоді вона брала участь у вокальному шоу. Музичний продюсер запропонував їй перейти з ліричного репертуару на веселіший, і вона одразу подумала про цю композицію.

Антоніна зазначила, що після закінчення шоу почала асоціюватись із цією піснею, тому захотіла її виконувати далі.

– Уже під час запису альбому я звернулася до Оксани Білозір із запитом, чи може пісня потрапити до платівки. На запит отримала негативну відповідь, але отримала дозвіл на використання пісні під час виступів… Зараз мені прикро та неприємно, що Оксана забула про свій дозвіл… За 11 років з моменту, коли я заспівала вперше пісню Коханий, Оксана згадала про це саме зараз, – наголосила Матвієнко.

Нагадаємо, що кілька днів тому Оксана Білозір звинуватила Олю Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку в порушенні авторських прав.

Білозір пригрозила їм судом і заявила, що ці артистки “нахабно переспівують її пісні”.

Полякова не стала мовчати і відповіла Оксані. В цьому випадку йдеться про пісню Олі Колискова мелодія України на відомий твір Мирослава Скорика Мелодія.

Полякова сказала, що Білозір ніякої причетності до музики Скорика не має, тож її погрози недоречні.