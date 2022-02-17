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Поверніть до бюджету 20 млн грн: чи готові українці відправити Kalush на Євробачення

17 Лютого 2022, 17:21
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Поверніть до бюджету 20 млн грн: чи готові українці відправити Kalush на Євробачення

Суспільне заявило, що оргкомітет відбору на Євробачення запропонував гурту Kalush Orchestra представити країну на конкурсі.

Колектив посів на відборі друге місце, але переможниця Аліна Паш не поїде в Турин після низки скандалів.

Поки хлопці з Kalush Orchestra не озвучили своє рішення щодо Євробачення, люди в мережі кинулися активно обговорювати цю новину.

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Зокрема, режисер Олег Боднарчук порадив гурту відмовитись від конкурсу.

– Я б радив Kalush відмовитись від участі в Євробаченні. Вельбой вже відмовився. Нехай їдуть ті, хто отримав від Ярослава 6 балів – не з лісів та гір, а ще краще повернути до бюджету 20 млн грн та забути як страшний сон, – зазначив Боднарчук.

Під постом в Instagram багато хто вітає рішення мовника.

Однак дехто досі мріє про те, що на Євробачення поїде Laud, якого дискваліфікували ще перед фіналом. Зокрема у цій команді музикант Іван Марунич.

Під постом Фактів ICTV зібралося чимало гумористів. Хтось пише, що краще відправити Олю Полякову, а хтось вболіває за Мацевка з Ровером.

Проте було й чимало критиків, які не бачать гурту на Євробаченні з різних причин.

Що пишуть користувачі:

  • Я за Мацевка із піснею Ровер їде.
  • Так! Наші козаки!
  • Вони слабкі для Євробачення! Нехай їде Паш, вона отримає 1 місце і у такий спосіб виправдає себе перед українським суспільством.
  • Нехай краще їде Андрій Мацевко, хоч розвеселить народ.
  • Однозначно ні. Ні вокальних даних, ні постановки!
  • Підтримую!

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