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Верните в бюджет 20 млн грн: готовы ли украинцы отправить Kalush на Евровидение

17 февраля 2022, 17:21
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Верните в бюджет 20 млн грн: готовы ли украинцы отправить Kalush на Евровидение

Суспільне заявило, что оргкомитет отбора на Евровидение предложил группе Kalush Orchestra представить страну на конкурсе.

Коллектив занял на отборе второе место, но победительница Алина Паш не поедет в Турин после череды скандалов.

Пока ребята из Kalush Orchestra не озвучили свое решение относиельно Евровидение, люди в сети кинулись активно обсуждать эту новость.

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В частности, режиссер Олег Боднарчук посоветовал группе отказаться от конкурса.

— Я бы советовал Kalush отказаться от участия в Евровидении. Вельбой уже отказался. Пусть едут те, кто получил от Ярослава 6 баллов – не из лесов и гор, а еще лучше вернуть в бюджет 20 млн грн и забыть как страшный сон, — отметил Боднарчук.

Под постом в Instagram многие приветствуют решение вещателя.

Однако некоторые все еще мечтают о том, что на Евровидение поедет Laud, которого дисквалифицировали еще перед финалом. В частности, в этой команде музыкант Иван Марунич.

Под постом Фактов ICTV собралось немало юмористов. Кто-то пишет, что лучше отправить Олю Полякову, а кто-то болеет за Мацевка с Ровером.

Однако было и немало критиков, которые не видят группу на Евровидении по разным причинам.

Что пишут пользователи:

  • Я за Мацевко с песней Ровер їде.
  • Да! Наши козаки!
  • Они слабы для Евровидения! Пусть едет Паш, она получит 1 место и таким образом оправдает себя перед украинским обществом.
  • Уж лучше едет Андрей Мацевко, хотя развеселит народ.
  • Однозначно нет. Ни вокальных данных, ни постановки!
  • Отправьте Hardkiss.
  • Поддерживаю!

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