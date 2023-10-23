Співачка Ріанна планує випустити два альбоми і вирушити у світовий тур.

Артистка підписала контракт із компанією Live Nation, яка займається організацією концертів, на $32 млн.

Світовий тур відбудеться у 2024 і 2025 роках, точні дати концертів поки не розголошуються. Також, за даними ЗМІ, у співачки назбиралося достатньо матеріалу на два повноцінні релізи.

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– Ріанна зараз планує тур-повернення після укладання угоди з Live Nation. Співпраця була необхідна, щоб допомогти їй зі світовим туром. Її творча команда зараз спокійно працює в Лос-Анджелесі, збираючи все докупи, поки вона займається дітьми, – розповів інсайдер.

Востаннє артистка давала концерти у рамках світового турне Anti World Tour у 2016 році, а потім зробила перерву у кар’єрі.

У травні 2022-го у Ріанни та її коханого, репера A$AP Rocky народився син.

У лютому співачка виступила в перерві між таймами фіналу Національної футбольної ліги (НФЛ) Супербоула 2023 та розкрила свою другу вагітність. 3 серпня Ріанна народила другого сина Ріота Роуза.