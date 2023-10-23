Певица Рианна планирует выпустить два альбома и отправиться в мировой тур.

Артистка подписала контракт с компанией Live Nation, которая занимается организацией концертов, на $32 млн.

Мировой тур состоится в 2024 и 2025 годах, точные даты концертов пока не разглашаются. Также, по данным СМИ, у певицы накопилось достаточно материала на два полноценных релиза.

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— Рианна сейчас планирует тур-возвращение после заключения соглашения с Live Nation. Сотрудничество было необходимо, чтобы помочь ей с мировым туром. Ее творческая команда сейчас спокойно работает в Лос-Анджелесе, собирая все воедино, пока она занимается детьми, — рассказал инсайдер.

Последний раз артистка давала концерты в рамках мирового турне Anti World Tour в 2016 году, а затем сделала перерыв в карьере.

В мае 2022-го у Рианны и ее возлюбленного, рэпера A$AP Rocky родился сын.

В феврале певица выступила в перерыве между таймами финала Национальной футбольной лиги (НФЛ) Супербоула 2023 и раскрыла свою вторую беременность. 3 августа Рианна родила второго сына Риота Роуза.