Стало відомо ім’я другої дитини Ріанни та A$AP Rocky. Інформацію розкрили через місяць після пологів співачки.

Так, малюка звуть Riot Rose Mayers – ім’я досить рідкісне, і його виявили у свідоцтві про народження за 1 серпня в лікарні Лос-Анджелеса.

Не виключено, що це відсилання до пісні Riot від A$AP Rocky.

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Поки невідомо, коли пара вирішить поділитися фотографіями своєї новонародженої дитини – щоб показати світові свого первістка, знадобилося 7 місяців з моменту пологів.

Відомо, що подружжя старанно приховувало й ім’я старшого сина – втім, із документів із лікарні стало відомо, що хлопчика звуть RZA. Його було названо на честь засновника колективу Wu-Tang Clan.

При цьому сама Ріанна натякала на ім’я RZA, з’являючись на вулиці в символіці з одягом реп-групи.

До речі, A$AP Rocky оскандалився через ім’я сина. Артист показав кулон і ланцюжок у вигляді символу Z, який зроблено з трьох танків. Тоді музикант заявив, що робота присвячена його первістку RZA, а не Росії чи війні в Україні.