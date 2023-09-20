Артисти Ріанна і A$AP Rocky вперше показали на знімку свого новонародженого сина. Так, на фото красуються відразу два сини співачки – малюк Ріот Роуз і 16-місячний син RZA.

Фотографія вийшла дуже зворушливою – Ріанна тримає Ріота на руках, а Rocky тримає первістка на плечах.

Не забули також і про рекламу – RZA одягнений у нові кросівки FENTY x Puma Avanti і чорну шкіряну куртку.

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На інших кадрах пара спирається на автомобіль, а їхній другий син оповитий теплим пледом.

Нагадаємо, що Ріанна ретельно приховувала факт народження другого сина та його імені. Однак розкрити дані вдалося завдяки документам з лікарні, де проходили пологи. Не виключено, що Ріот Роуз отримав своє ім’я через пісню Riot від A$AP Rocky – небанальне відсилання до творчості батька.

Ім’я першого сина спровокувало скандал – A$AP Rocky показав прикрасу з символом Z, яка була зроблена з танків. Музиканта розкритикували, хоч і він робив цю прикрасу для свого сина, якого звуть RZA. Примітно, що ім’я малюка – відсилання до засновника музичного колективу Wu-Tang Clan. Ріанна натякала на це, ходячи в одязі із зображенням артистів.