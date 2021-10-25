Українська телеведуча Леся Нікітюк зламала передній зуб під час вечері. Зірка відпочивала з друзями в одному з барів столиці, а інцидент трапився, коли вона їла раки.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому показала підписникам свій зуб.

У ролику видно, що Леся пошкодила лише маленьку частину переднього зуба.

На відео можна побачити, що Леся тільки прокинулася. Вона сидить у ліжку, без макіяжу та зачіски. Телеведуча позувала у чорному шовковому халатику.

Нікітюк порівняла себе з телеведучою Марічкою Падалко, оскільки одного разу під час прямого ефіру у неї випав зуб.

Нещодавно Леся Нікітюк здивувала шанувальників зміною іміджу. Зірка з’явилася з довгим хвилястим волоссям рожевого кольору, а свій образ телеведуча доповнила нюдовим макіяжем із акцентом на очі.

Підписники оцінили новий образ Нікітюк та засипали її коментарями.

Дехто порівняв Лесю з лялькою Барбі, а хтось зазначив, що вона схожа на американську зірку реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.