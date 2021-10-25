Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персоны

Поужинала раками: Леся Никитюк сломала передний зуб

25 октября 2021, 12:52 Валентина Чорна
Леся Нікітюк
Источник: Леся Нікітюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк сломала передний зуб во время ужина. Звезда отдыхала с друзьями в одном из баров столицы, а инцидент произошел, когда она ела раки.

В сториз на личной странице в Instagram звезда обнародовала видео, на котором показала подписчикам свой зуб.

В ролике видно, что Леся повредила только маленькую часть переднего зуба.

На видео можно увидеть, что Леся только проснулась. Она сидит в постели, без макияжа и прически. Телеведущая позировала в черном шелковом халатике.

Никитюк сравнила себя с телеведущей Маричкой Падалко, поскольку однажды во время прямого эфира у нее выпал зуб.

Недавно Леся Никитюк удивила поклонников сменой имиджа. Звезда появилась с длинными волнистыми волосами розового цвета, а свой образ телеведущая дополнила нюдовим макияжем с акцентом на глаза.

Подписчики оценили новый образ Никитюк и засыпали ее комментариями.

Некоторые сравнили Лесю с куклой Барби, а кто-то отметил, что она похожа на американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян.

Читайте также:
Леся НикитюкЧто слушает Леся Никитюк: 10 песен из плейлиста телеведущей

Теги
Леся Нікітюк
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка