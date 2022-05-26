Подружжя – телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов розповіли про Україну на Каннському кінофестивалі. Це чудова можливість розповісти всьому світу про те, які страхи творяться в нашій країні через РФ.

Так, у 2022 році Горбунов у складі офіційної делегації Державного агентства з кінематографу як член національної ради. Осадча ж долучилася до ведення благодійного вечора та збирання грошей на підтримку українських кінематографістів, які зараз на фронті. В Instagram Катерина повідомила, що їм уже вдалося зібрати вже 1,5 млн грн, але збір ще триває.

– Франція серед тих країн, де про війну в Україні треба кричати особливо голосно, адже первісна любов французів до російської культури зараз виявляється у наданні слова російській пропаганді. Незважаючи на всі відмови росіянам у присутності на нинішньому фестивалі, для Серебреннікова зробили виняток, а він на прес-конференції заявив, що їхні солдати також потребують співчуття та підтримки, світ має пошкодувати вбивць, ґвалтівників та мародерів, – зазначила Осадча.

Ведуча впевнена, наразі має значення кожне інтерв’ю міжнародній пресі, кожна розмова з представниками медіа, культури та просто в побуті.

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– На жаль, не всі думають так, як ми. Ми не повинні допустити просування в Європі думки про “не все так однозначно”, яку наші вороги намагаються посіяти, – наголосила Катерина.

Раніше на Каннському кінофестивалі з’явилася і Тіна Кароль. Співачка постала на благодійному вечорі Золотого глобусу у сукні-вишиванці.

Там вона виконала пісню Намалюю тобі зорі.

Фото: Катерина Осадча