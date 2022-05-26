Супруги — телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов рассказали об Украине на Каннском кинофестивале. Это отличная возможность рассказать всему миру о том, какие ужасы творятся в нашей стране из-за РФ.

Так, в 2022 году Горбунов в составе официальной делегации Государственного агентства по кинематографу, как член национального совета. Осадчая же приобщилась к ведению благотворительного вечера и сбору денег в поддержку украинских кинематографистов, которые сейчас на фронте. В Instagram Екатерина сообщила, что им уже удалось собрать уже 1,5 млн грн, но сбор еще продолжается.

— Франция среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко, ведь изначальная любовь французов к русской культуре сейчас проявляется в предоставлении слова российской пропаганде. Несмотря на все отказы россиянам в присутствии на нынешнем фестивале, для Серебренникова сделали исключение, а он на пресс-конференции заявил, что их солдаты также нуждаются в сочувствии и поддержке, мир должен пожалеть убийц, насильников и мародеров, — отметила Осадчая.

Ведущая уверена, сейчас имеет значение каждое интервью международной прессе, каждый разговор с представителями медиа, культуры и просто в быту.

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— К сожалению, не все думают так, как мы. Мы не должны допустить продвижения в Европе мнения о “не все так однозначно”, которое наши враги пытаются посеять, — отметила Екатерина.

Ранее на Каннском кинофестивале появилась и Тина Кароль. Певица предстала на благотворительном вечере Золотого глобуса в платье-вышиванке.

Там она исполнила песню Намалюю тобі зорі.

Фото: Екатерина Осадчая