Співак Дмитро Монатик зізнався, чому не пішов на фронт.

Артист зазначив, що ніколи не був військовим, оскільки до цього треба бути морально готовим.

– Це як допомогти хірургу зашити тіло. Думаю, у мене це не дуже класно вийде. При цьому я усі ці роки навчався бути артистом, виходити на сцену, писати музику – це моя робота. Я подумав, що якщо я зможу бути корисним, то це буде правильний крок. Розумію, скільки людей – стільки думок, але це моє внутрішнє відчуття, яке трохи заспокоїло, – зазначив Монатик.

Каже, потім зібрав команду та почав давати концерти. Зізнається, відчував, що людям це потрібне.

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Також він сказав, був і хейт із приводу того, чому він не на фронті.

– Не треба звертати уваги, треба робити свою справу. Якби я слухав усіх, хто мені щось каже, я б тут не стояв, – наголосив артист.

Також Дмитро Монатик розповів про початок війни та фінансову допомогу армії. 24 лютого артист разом із сім’єю був за кордоном. Зізнається, тоді у нього з’явився синдром того, хто вижив.