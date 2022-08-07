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Потрібно бути морально готовим: Дмитро Монатик про те, чому не пішов на фронт

7 Серпня 2022, 21:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Потрібно бути морально готовим: Дмитро Монатик про те, чому не пішов на фронт

Співак Дмитро Монатик зізнався, чому не пішов на фронт.

Артист зазначив, що ніколи не був військовим, оскільки до цього треба бути морально готовим.

– Це як допомогти хірургу зашити тіло. Думаю, у мене це не дуже класно вийде. При цьому я усі ці роки навчався бути артистом, виходити на сцену, писати музику – це моя робота. Я подумав, що якщо я зможу бути корисним, то це буде правильний крок. Розумію, скільки людей – стільки думок, але це моє внутрішнє відчуття, яке трохи заспокоїло, – зазначив Монатик.

Каже, потім зібрав команду та почав давати концерти. Зізнається, відчував, що людям це потрібне.

Зараз дивляться

Також він сказав, був і хейт із приводу того, чому він не на фронті.

– Не треба звертати уваги, треба робити свою справу. Якби я слухав усіх, хто мені щось каже, я б тут не стояв, – наголосив артист.

Також Дмитро Монатик розповів про початок війни та фінансову допомогу армії. 24 лютого артист разом із сім’єю був за кордоном. Зізнається, тоді у нього з’явився синдром того, хто вижив.

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Війна в Україні Дмитро Монатик
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