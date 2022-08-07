Певец Дмитрий Монатик признался, почему не пошел на фронт.

Артист отметил, что никогда не был военным, поскольку к этому нужно быть морально готовым.

— Это как помочь хирургу зашить тело. Думаю, у меня это не очень классно выйдет. При этом я все эти года учился быть артистом, выходить на сцену, писать музыку — это моя работа. Я подумал, что если я этим смогу быть полезным, то это будет правильный шаг. Понимаю, сколько людей — столько мнений, но это мое внутреннее ощущение, которое немного успокоило, — отметил Монатик.

Говорит, после собрал команду и начал давать концерты. Признается, чувствовал, что людям это нужно.

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Также он сказал, был и хейт по поводу того, почему он не на фронте.

— Не нужно обращать внимания, нужно делать свое дело. Если бы я слушал всех, кто мне что-то говорит, я бы тут не стоял, — подчеркнул артист.

Также Дмитрий Монатик рассказал о начале войны и финансовой помощи армии. 24 февраля артист вместе с семьей был за границей. Признается, тогда у него появился синдром выжившего.