Мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) розповів, як зустрів війну та скільки власних грошей витратив на допомогу в перший місяць.

Сім’я артиста зустріла війну за кордоном. Зізнається, що спочатку не вірив, дивився на відео, які виставляли люди і накочували сльози.

– У той момент ти не розумієш нічого… Відразу з’являється синдром того, хто вижив. Почуття провини таке, що не знаєш, куди сховатися від нього. Чорна діра, яка тебе поглинає, – зізнався Дмитро.

Каже, одразу ж відгукнувся на всі прохання, допомагав волонтерам, купував бронежилети, передавав термоси, каремати, спальні мішки тощо.

Зараз дивляться

– У перший місяць із власного бюджету. Я якось не звик збирати гроші, вкладав свої. 2,5 млн грн витратили лише першого місяця. Далі трохи зашивав душу лірикою, яка приходить, потім раптом мені подзвонила Олена Кравець, поцікавившись, де я. Я сказав, що у Варшаві, тоді вони збирали артистів, які були за кордоном… Мене турбувало запитання, як зараз виступати, оскільки я завжди дарував людям радість, – зізнався Монатик.

Зазначає, згодом ухвалив рішення, що зможе виступати, проте якщо нестиме в собі те, що в нього на душі.