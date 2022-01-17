Епатажна українська співачка Maruv (справжнє ім’я – Анна Корсун) заявила, що втомилася. Артистка відчула творче вигоряння.

В Instagram Maruv відповідала на запитання підписників у stories. Так, хтось із шанувальників поцікавився, чому виконавиця вирішила відпочити від роботи.

– Я дуже втомилася та відчула творче вигоряння. Наразі мені потрібен відпочинок від моєї діяльності та просто побути вдома, – пояснила артистка.

Так, на запитання, чи планує вона з кимось із українських артистів записати дует, Maruv зазначила, що зараз нічого не хоче. Крім того, нових сольних пісень найближчим часом співачка не випускатиме.

Також вона розповіла, як справляється з апатією. За словами артистки, в такі періоди вона багато їсть та спить.

– Потім це набридає і я починаю потихеньку навантажувати себе роботою. Ще дуже класно допомагає навести лад у квартирі та шафі. Це реально працює, – зазначила Maruv.

Після цього шанувальники поцікавилися, чи не планує виконавиця зі своїм чоловіком дітей, на що вона відповіла, що хоче шістьох.

На початку січня Maruv презентувала кліп на пісню Destination. Музична композиція записана разом із виконавцем Boosin.

Дії у відео відбуваються на борту гелікоптера, на якому перевозять незаконні речовини. Maruv постала в ролі головної стюардеси, Boosin – у ролі пілота.

У кліпі артистка постала в чорному шкіряному плащі та червоному латексному боді з портупеями.