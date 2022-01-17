Эпатажная украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) заявила, что устала. Артистка почувствовала творческое выгорание.

В Instagram Maruv отвечала на вопросы подписчиков в stories. Так, кто-то из поклонников поинтересовался, почему исполнительница решила отдохнуть от работы.

— Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома, — объяснила артистка.

Так, на вопрос, планирует ли она с кем-то из украинских артистов записать дуэт, Maruv отметила, что сейчас ничего не хочет. Кроме того, новых сольных песен в ближайшее время певица выпускать не будет.

Также она рассказала, как справляется с апатией. По словам артистки, в такие периоды она много ест и спит.

— Потом это надоедает и я начинаю потихоньку нагружать себя работой. Еще очень классно помогает навести порядок в квартире и шкафу. Это реально работает, — отметила Maruv.

После поклонники поинтересовались, не планирует ли исполнительница со своим мужем детей, на что она ответила, что хочет шестерых.

В начале января Maruv презентовала клип на песню Destination. Музыкальная композиция записана совместно с исполнителем Boosin.

Действия в видео происходят на борту вертолета, на котором перевозят незаконные вещества. Maruv предстала в роли главной стюардессы, Boosin — в роли пилота.

В клипе артистка предстала в черном кожаном плаще и красном латексном боди с портупеями.