Эпатажная украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) заявила, что устала. Артистка почувствовала творческое выгорание.
В Instagram Maruv отвечала на вопросы подписчиков в stories. Так, кто-то из поклонников поинтересовался, почему исполнительница решила отдохнуть от работы.
— Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома, — объяснила артистка.
Так, на вопрос, планирует ли она с кем-то из украинских артистов записать дуэт, Maruv отметила, что сейчас ничего не хочет. Кроме того, новых сольных песен в ближайшее время певица выпускать не будет.
Также она рассказала, как справляется с апатией. По словам артистки, в такие периоды она много ест и спит.
— Потом это надоедает и я начинаю потихоньку нагружать себя работой. Еще очень классно помогает навести порядок в квартире и шкафу. Это реально работает, — отметила Maruv.
После поклонники поинтересовались, не планирует ли исполнительница со своим мужем детей, на что она ответила, что хочет шестерых.
В начале января Maruv презентовала клип на песню Destination. Музыкальная композиция записана совместно с исполнителем Boosin.
Действия в видео происходят на борту вертолета, на котором перевозят незаконные вещества. Maruv предстала в роли главной стюардессы, Boosin — в роли пилота.
В клипе артистка предстала в черном кожаном плаще и красном латексном боди с портупеями.