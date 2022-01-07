Епатажна українська співачка Maruv (справжнє ім’я – Анна Корсун) презентувала кліп на пісню Destination, яка записана спільно з виконавцем Boosin.

Усі дії в ролику відбуваються на борту вертольота, на якому вони перевозять незаконні речовини. Maruv постала в ролі головної стюардеси, Boosin – у ролі пілота. Традиційно у відео артистка та її балет показали свої танцювальні здібності – різкі та зухвалі рухи.

Maruv у ​​кліпі з’явилася у чорному шкіряному плащі, розстебнувши який постала у червоному латексному боді з портупеями.

За словами виконавиці, сюжет для відео прийшов до неї спонтанно.

– Вертоліт особливого призначення точно не залишить вас байдужими, – написала Maruv в ​​Instagram.

Схоже виконавиця виявилася права, оскільки шанувальники її творчості оцінили нову роботу.