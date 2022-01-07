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У латексі та з портупеями: Maruv постала в ролі головної стюардеси

7 Січня 2022, 11:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Maruv

Епатажна українська співачка Maruv (справжнє ім’я – Анна Корсун) презентувала кліп на пісню Destination, яка записана спільно з виконавцем Boosin.

Усі дії в ролику відбуваються на борту вертольота, на якому вони перевозять незаконні речовини. Maruv постала в ролі головної стюардеси, Boosin – у ролі пілота. Традиційно у відео артистка та її балет показали свої танцювальні здібності – різкі та зухвалі рухи.

Maruv у ​​кліпі з’явилася у чорному шкіряному плащі, розстебнувши який постала у червоному латексному боді з портупеями.

За словами виконавиці, сюжет для відео прийшов до неї спонтанно.

– Вертоліт особливого призначення точно не залишить вас байдужими, – написала Maruv в ​​Instagram.

Схоже виконавиця виявилася права, оскільки шанувальники її творчості оцінили нову роботу.

  • Дуже чекала виходу цього кліпу. Дякуємо за нову порцію вашої естетики.
  • Дуже круто та атмосферно! Дякуємо за шоу!
  • Ти чарівна. Голос ангельський, а тіло від Бога.
  • Груди вперед і маленькими кроками – це ти. Кроки у тебе Голлівуд переступили.
  • Цей трек потрібно пускати у літо 2022.
  • Кожен новий кліп – цікавий експеримент. Цей, як на мене, дуже гарний.
  • Які круті костюми! Шикарно, сильно, чарівно! – Пишуть користувачі мережі у коментарях під кліпом.
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Теги
Maruv , Новий кліп , прем’єра
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