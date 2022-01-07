Епатажна українська співачка Maruv (справжнє ім’я – Анна Корсун) презентувала кліп на пісню Destination, яка записана спільно з виконавцем Boosin.
Усі дії в ролику відбуваються на борту вертольота, на якому вони перевозять незаконні речовини. Maruv постала в ролі головної стюардеси, Boosin – у ролі пілота. Традиційно у відео артистка та її балет показали свої танцювальні здібності – різкі та зухвалі рухи.
Maruv у кліпі з’явилася у чорному шкіряному плащі, розстебнувши який постала у червоному латексному боді з портупеями.
За словами виконавиці, сюжет для відео прийшов до неї спонтанно.
– Вертоліт особливого призначення точно не залишить вас байдужими, – написала Maruv в Instagram.
Схоже виконавиця виявилася права, оскільки шанувальники її творчості оцінили нову роботу.
- Дуже чекала виходу цього кліпу. Дякуємо за нову порцію вашої естетики.
- Дуже круто та атмосферно! Дякуємо за шоу!
- Ти чарівна. Голос ангельський, а тіло від Бога.
- Груди вперед і маленькими кроками – це ти. Кроки у тебе Голлівуд переступили.
- Цей трек потрібно пускати у літо 2022.
- Кожен новий кліп – цікавий експеримент. Цей, як на мене, дуже гарний.
- Які круті костюми! Шикарно, сильно, чарівно! – Пишуть користувачі мережі у коментарях під кліпом.