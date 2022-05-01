Потап різко відповів Канделакі, яку “нудить” від Анджеліни Джолі

Український артист та продюсер Потап різко відповів російській телеведучій Тіні Канделакі щодо візиту Анджеліни Джолі до Львову.

Він зазначив, що його російська “колега” не була у так званій ЛДНР, куди закликає американську акторку.

– Ось я, наприклад, був у Луганській та Донецькій області двічі, звичайно на стороні України, світла та кохання, підтримуючи ЗСУ концертами, як і мої колеги Кароль, Tayanna, Мірзоян тощо… А ми, крім Пореченкова, який приїхав постріляти в українців, тебе Канделакі не пам’ятаємо, не дивуйтеся, на відміну від рашки, де артисти – челядь і попелиця, у всьому цивілізованому світі артисти, зірки, селебріті – це вісники свободи, прав людини та активні соціальні діячі! – написав він.

Потап наголосив, що у всьому цивілізованому світі артисти та селебріті – це вісники свободи та прав людини, а в Росії – челядь і попелиця.

Нагадаємо, раніше Тіна Канделакі заявила, що її “нудить при вигляді Анджеліни Джолі”. . Також телеведуча “щиро не розуміє”, чому Джолі чи Шон Пенн не приїхали до так званих ДНР та ЛНР.

Варто зазначити, що Анджеліна Джолі прибула з візитом до Львову 30 квітня. Вона поспілкувалася з дітьми, які постраждали від війни, а також зустрілася на вокзалі з біженцями з Донбасу.