Потап резко ответил Канделаки, которую “тошнит” от Анджелины Джоли

Украинский артист и продюсер Потап резко ответил российской телеведущей Тине Канделаки по поводу визита Анджелины Джоли во Львов.

Он отметил, что его российская “коллега” не была в так называемой ЛДНР, куда зазывает американскую актрису.

— Вот я, например, был в Луганской и Донецкой области дважды, конечно на стороне Украины, света и любви, поддерживая ВСУ концертами, как и мои коллеги Кароль, Tayanna, Мирзоян и т.д. А мы, кроме Пореченкова, приехавшего пострелять в украинцев, тебя Канделаки не помним, не удивляйтесь, в отличие от рашки, где артисты – челядь и тля, во всем цивилизованном мире артисты, звезды, селебрити – это вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели! – написал он.

Потап подчеркнул, что во всем цивилизованном мире артисты и селебрити – это вестники свободы и прав человека, а в России – челядь и тля.

Напомним, ранее Тина Канделаки заявила, что ее “тошнит при виде Анджелины Джоли”. Также телеведущая “искренне не понимает”, почему Джоли или Шон Пенн не приехали в так называемые ДНР и ЛНР.

Стоит отметить, что Анджелина Джоли прибыла с визитом во Львов 30 апреля. Она пообщалась с детьми, пострадавшими от войны, а также встретилась на вокзале с беженцами из Донбасса.