Український співак та учасник гурту Mozgi Олексій Завгородній (Позитив) поділився зворушливим відео з бабусею та дідусем.

На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив ролик, на якому танцює разом з родичами під хіт Zavtra гурту Mozgi.

Позитив приїхав в гості до рідних на новорічні свята і порадив підписникам не забувати про своїх бабусь та дідусів.

– Зателефонуй стареньким, поговори та поділись переживаннями! А краще приїдь у гості, бо вони кращі за будь-якого психотерапевта! – підписав відео Позитив.

Шанувальники оцінили сімейний танець та зазначили, що відео вийшло дуде милим.

Це так мило! Здоров’я їм побільше!

Наймиліше відео під цей звук!

Прикольні. Передай їм, що вони супер і в трендах! Нехай такими будуть завжди.

Так тримати! Здоров’я їм і довголіття.

Супер, здоров’я їм.

Таке тепле відео.

Потап і Настя 2.0

Таке добре і миле відео.

Всі старалися як могли. Молодці, – пишуть у коментарях.

Нещодавно гурт Mozgi презентував кліп на трек Zavtra, який став дуже популярним у соціальній мережі TikTok. Згідно із сюжетом ролику, глядачі потрапляють до телемагазину Zavtra.TV.

У відео Дядя Вадя став ведучим, який продає краще завтра, а Потап виступив затятим тусовщиком, який мріє перетворити весь світ на велику party. Позитив втілив персонажа, в якому живуть дві особи: одна – прагне кращого Zavtra, а інша прагне вечірки тут і зараз.