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Потап і Настя 2.0: Позитив станцював з бабусею та дідусем

5 Січня 2022, 14:59
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олексій Завгородній (Позитив)
Джерело: Олексій Завгородній

Український співак та учасник гурту Mozgi Олексій Завгородній (Позитив) поділився зворушливим відео з бабусею та дідусем.

На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив ролик, на якому танцює разом з родичами під хіт Zavtra гурту Mozgi.

Позитив приїхав в гості до рідних на новорічні свята і порадив підписникам не забувати про своїх бабусь та дідусів.

– Зателефонуй стареньким, поговори та поділись переживаннями! А краще приїдь у гості, бо вони кращі за будь-якого психотерапевта! – підписав відео Позитив.

Шанувальники оцінили сімейний танець та зазначили, що відео вийшло дуде милим.

  • Це так мило! Здоров’я їм побільше!
  • Наймиліше відео під цей звук!
  • Прикольні. Передай їм, що вони супер і в трендах! Нехай такими будуть завжди.
  • Так тримати! Здоров’я їм і довголіття.
  • Супер, здоров’я їм.
  • Таке тепле відео.
  • Потап і Настя 2.0
  • Таке добре і миле відео.
  • Всі старалися як могли. Молодці, – пишуть у коментарях.

Нещодавно гурт Mozgi презентував кліп на трек Zavtra, який став дуже популярним у соціальній мережі TikTok. Згідно із сюжетом ролику, глядачі потрапляють до телемагазину Zavtra.TV. 

У відео Дядя Вадя став ведучим, який продає краще завтра, а Потап виступив затятим тусовщиком, який мріє перетворити весь світ на велику party. Позитив втілив персонажа, в якому живуть дві особи: одна – прагне кращого Zavtra, а інша прагне вечірки тут і зараз.

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Олексій Завгородній (Позитив)
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