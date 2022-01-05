Український співак та учасник гурту Mozgi Олексій Завгородній (Позитив) поділився зворушливим відео з бабусею та дідусем.
На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив ролик, на якому танцює разом з родичами під хіт Zavtra гурту Mozgi.
Позитив приїхав в гості до рідних на новорічні свята і порадив підписникам не забувати про своїх бабусь та дідусів.
– Зателефонуй стареньким, поговори та поділись переживаннями! А краще приїдь у гості, бо вони кращі за будь-якого психотерапевта! – підписав відео Позитив.
Шанувальники оцінили сімейний танець та зазначили, що відео вийшло дуде милим.
- Це так мило! Здоров’я їм побільше!
- Наймиліше відео під цей звук!
- Прикольні. Передай їм, що вони супер і в трендах! Нехай такими будуть завжди.
- Так тримати! Здоров’я їм і довголіття.
- Супер, здоров’я їм.
- Таке тепле відео.
- Потап і Настя 2.0
- Таке добре і миле відео.
- Всі старалися як могли. Молодці, – пишуть у коментарях.
Нещодавно гурт Mozgi презентував кліп на трек Zavtra, який став дуже популярним у соціальній мережі TikTok. Згідно із сюжетом ролику, глядачі потрапляють до телемагазину Zavtra.TV.
У відео Дядя Вадя став ведучим, який продає краще завтра, а Потап виступив затятим тусовщиком, який мріє перетворити весь світ на велику party. Позитив втілив персонажа, в якому живуть дві особи: одна – прагне кращого Zavtra, а інша прагне вечірки тут і зараз.