Учасник українського гурту Mozgi Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив, травмувався в Єгипті.

Так, музичний колектив вирушив із концертом до Єгипту, де Позитив зламав ногу. Про це повідомив сам артист у своєму Instagram.

Олексій опублікував знімок рентгена, на якому видно перелом.

– Дякую Єгипту! Це був дуже крутий та переломний заїзд! Я в порядку, трошки пошкутильгаю, – написав він.

Шанувальники стурбувалися, побачивши знімок співака, про що написали в коментарях.

Одужуй якнайшвидше!

Не лякай нас так! Будь обережнішим.

До весілля заживе.

Я так злякалася, коли побачила знімок.

Нехай все зростеться красиво!

Це ж скільки треба було зробити адреналіну, щоб так вийшло.

Найшвидшого одужання!

Як так сталося?

Буде що згадати. – Пишуть шанувальники Позитива.

Факти ICTV звернулися за коментарем до представника артиста та очікують на відповідь.

Травми артистів на сцені – явище не часте, проте інколи трапляються. Складні номери, заплутані декорації чи просто необережність зірок. Так, наприклад, у 2015 році фронтмен американського рок-гурту Foo Fighters Дейв Грол зламав ногу, впавши зі сцени у розпал виступу.

Травмував ногу на одному зі своїх виступів і популярний виконавець Джастін Бібер. Неодноразово на сцені падала співачка Мадонна, однак у її випадку все закінчувалося добре.