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Буде що згадати: учасник гурту Mozgi Позитив зламав ногу в Єгипті

1 Листопада 2021, 12:41 Каріна Зуєва
Олексій Завгородній

Учасник українського гурту Mozgi Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив, травмувався в Єгипті.

Так, музичний колектив вирушив із концертом до Єгипту, де Позитив зламав ногу. Про це повідомив сам артист у своєму Instagram.

Олексій опублікував знімок рентгена, на якому видно перелом.

– Дякую Єгипту! Це був дуже крутий та переломний заїзд! Я в порядку, трошки пошкутильгаю, – написав він.

Шанувальники стурбувалися, побачивши знімок співака, про що написали в коментарях.

  • Одужуй якнайшвидше!
  • Не лякай нас так! Будь обережнішим.
  • До весілля заживе.
  • Я так злякалася, коли побачила знімок.
  • Нехай все зростеться красиво!
  • Це ж скільки треба було зробити адреналіну, щоб так вийшло.
  • Найшвидшого одужання!
  • Як так сталося?
  • Буде що згадати. – Пишуть шанувальники Позитива.

Факти ICTV звернулися за коментарем до представника артиста та очікують на відповідь.

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Травми артистів на сцені – явище не часте, проте інколи трапляються. Складні номери, заплутані декорації чи просто необережність зірок. Так, наприклад, у 2015 році фронтмен американського рок-гурту Foo Fighters Дейв Грол зламав ногу, впавши зі сцени у розпал виступу.

Травмував ногу на одному зі своїх виступів і популярний виконавець Джастін Бібер. Неодноразово на сцені падала співачка Мадонна, однак у її випадку все закінчувалося добре.

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Олексій Завгородній (Позитив)
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