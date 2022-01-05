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Потап и Настя 2.0: Позитив станцевал с бабушкой и дедушкой

5 января 2022, 14:59
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Олексій Завгородній (Позитив)
Источник: Алексей Завгородний

Украинский певец и участник группы Mozgi Алексей Завгородний (Позитив) поделился трогательным видео с бабушкой и дедушкой.

На личной странице в Instagram он обнародовал ролик, на котором танцует вместе с родственниками под хит Zavtra группы Mozgi.

Позитив приехал в гости к родным на новогодние праздники и посоветовал подписчикам не забывать своих бабушек и дедушек.

— Позвони старичкам, поговори и поделись переживаниями! А лучше приезжай в гости, потому что они лучше любого психотерапевта! – подписал видео Позитив.

Поклонники оценили семейный танец и отметили, что видео получилось очень милым.

  • Это так мило! Здоровья им побольше!
  • Самое милое видео под этот звук!
  • Прикольные. Передай им, что они супер и в трендах! Пусть такими будут всегда.
  • Так держать! Здоровья им и долголетия.
  • Супер, здоровья им.
  • Такое теплое видео.
  • Потап и Настя 2.0
  • Такое хорошее и милое видео.
  • Все старались, как могли. Молодцы, – пишут в комментариях.

Недавно группа Mozgi презентовала клип на трек Zavtra, который стал очень популярным в социальной сети TikTok. Согласно сюжету ролика, зрители попадают в телемагазин Zavtra.TV.

В видео Дядя Вадя стал ведущим, который продает лучше завтра, а Потап выступил ярым тусовщиком, мечтающим превратить весь мир в большую party. Позитив воплотил персонажа, в котором живут два человека: один – стремится к лучшему Zavtra, а другой стремится к вечеринке здесь и сейчас.

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