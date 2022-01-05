Украинский певец и участник группы Mozgi Алексей Завгородний (Позитив) поделился трогательным видео с бабушкой и дедушкой.
На личной странице в Instagram он обнародовал ролик, на котором танцует вместе с родственниками под хит Zavtra группы Mozgi.
Позитив приехал в гости к родным на новогодние праздники и посоветовал подписчикам не забывать своих бабушек и дедушек.
— Позвони старичкам, поговори и поделись переживаниями! А лучше приезжай в гости, потому что они лучше любого психотерапевта! – подписал видео Позитив.
Поклонники оценили семейный танец и отметили, что видео получилось очень милым.
- Это так мило! Здоровья им побольше!
- Самое милое видео под этот звук!
- Прикольные. Передай им, что они супер и в трендах! Пусть такими будут всегда.
- Так держать! Здоровья им и долголетия.
- Супер, здоровья им.
- Такое теплое видео.
- Потап и Настя 2.0
- Такое хорошее и милое видео.
- Все старались, как могли. Молодцы, – пишут в комментариях.
Недавно группа Mozgi презентовала клип на трек Zavtra, который стал очень популярным в социальной сети TikTok. Согласно сюжету ролика, зрители попадают в телемагазин Zavtra.TV.
В видео Дядя Вадя стал ведущим, который продает лучше завтра, а Потап выступил ярым тусовщиком, мечтающим превратить весь мир в большую party. Позитив воплотил персонажа, в котором живут два человека: один – стремится к лучшему Zavtra, а другой стремится к вечеринке здесь и сейчас.