Украинский певец и участник группы Mozgi Алексей Завгородний (Позитив) поделился трогательным видео с бабушкой и дедушкой.

На личной странице в Instagram он обнародовал ролик, на котором танцует вместе с родственниками под хит Zavtra группы Mozgi.

Позитив приехал в гости к родным на новогодние праздники и посоветовал подписчикам не забывать своих бабушек и дедушек.

— Позвони старичкам, поговори и поделись переживаниями! А лучше приезжай в гости, потому что они лучше любого психотерапевта! – подписал видео Позитив.

Поклонники оценили семейный танец и отметили, что видео получилось очень милым.

Это так мило! Здоровья им побольше!

Самое милое видео под этот звук!

Прикольные. Передай им, что они супер и в трендах! Пусть такими будут всегда.

Так держать! Здоровья им и долголетия.

Супер, здоровья им.

Такое теплое видео.

Потап и Настя 2.0

Такое хорошее и милое видео.

Все старались, как могли. Молодцы, – пишут в комментариях.

Недавно группа Mozgi презентовала клип на трек Zavtra, который стал очень популярным в социальной сети TikTok. Согласно сюжету ролика, зрители попадают в телемагазин Zavtra.TV.

В видео Дядя Вадя стал ведущим, который продает лучше завтра, а Потап выступил ярым тусовщиком, мечтающим превратить весь мир в большую party. Позитив воплотил персонажа, в котором живут два человека: один – стремится к лучшему Zavtra, а другой стремится к вечеринке здесь и сейчас.