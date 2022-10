Авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг вшанувала пам’ять покійного актора Роббі Колтрейна.

Вона оприлюднила спільне фото із виконавцем ролі Геґріда, а також відзначила його унікальний талант.

– Я більше ніколи не впізнаю нікого, навіть віддалено схожого на Роббі. Він був неймовірним талантом, абсолютно унікальним, і мені нечувано пощастило, що я знала його, працювала з ним і сміялася разом з ним до упаду. Я висловлюю свою любов і глибокі співчуття його родині, перш за все його дітям, – написала Роулінг.

Виконавець ролі Гаррі Поттера Денієл Редкліфф також висловив свої співчуття, назвавши Роббі найсмішнішою людиною, яку він коли-небудь зустрічав.

– Роббі постійно змушував нас сміятися, коли ми були дітьми на знімальному майданчику. Я згадую, як він піднімав нам настрій у В’язні Азкабану, коли ми годинами ховалися від зливи в хатині Геґріда, а він розповідав історії і жартував, щоб підтримувати бойовий дух. Мені пощастило, що я зустрівся і працював з ним, і мені дуже сумно, що його більше немає. Він був неймовірним актором та прекрасною людиною, – написав Редкліфф.

Джеймс Фелпс, який зіграв Фреда Візлі, зізнався, що саме Роббі Колтрейн допоміг йому в перший знімальний день взяти волю в кулак і проявити себе в акторському амплуа на повну.

– Я сумуватиму за випадковими розмовами на будь-які теми під сонцем. І я ніколи не забуду, як у вересні 2000 року Роббі Колтрейн підійшов до мене, дуже нервового 14-річного підлітка, в перший день на знімальному майданчику і сказав: Насолоджуйся процесом, ти будеш чудовий. Дякую тобі за це, – написав актор.

Свої співчуття сім’ї Роббі Колтрейна також висловили на офіційному акаунті Гаррі Поттера в Twitter.

Ми дуже засмучені звісткою про смерть чудового Роббі Колтрейна, який грав Геґріда з такою добротою, серцем та гумором у фільмах про Гаррі Поттера. Він був чудовим актором, другом для всіх, і його дуже не вистачатиме, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що Роббі Колтрейн помер у п’ятницю, 14 жовтня, у віці 72 років. Причина смерті не розкривається, але відомо, що протягом останніх двох років актор хворів.

Колтрейн найбільше відомий за ролями Геґріда у серії фільмів Гаррі Поттер та Едді “Фітца” Фітцжеральда у британському серіалі Метод Крекера.