Шотландський актор Роббі Колтрейн, відомий за роллю Гагріда у Гаррі Поттері, помер у віці 72 років.

Трагічну новину підтвердила агентка зірки.

Відомо, що протягом двох останніх років Роббі Колтрейн проходив лікування від остеоартриту – хвороби суглобів. ЗМІ повідомляли, що через недугу артист не міг самостійно ходити.

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Колтрейн найбільше відомий за ролями Гагріда у серії фільмів Гаррі Поттер та Едді “Фітца” Фітцжеральда у британському серіалі Метод Крекера. Загалом він знявся у 147 фільмах.

У 2002 році Колтрейна номінували на премію BAFTA у категорії Кращий актор за стрічку Гаррі Поттер та філософський камінь.

Колтрейн був членом байкерської організації Ангели Ада – одного з найбільших мотоклубів у світі.

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