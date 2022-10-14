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Помер Роббі Колтрейн – відомий за роллю Гагріда у Гаррі Поттері

14 Жовтня 2022, 20:14
Валентина Чорна редакторка стрічки
Роббі Колтрейн
Джерело: Getty Images

Шотландський актор Роббі Колтрейн, відомий за роллю Гагріда у Гаррі Поттері, помер у віці 72 років.

Трагічну новину підтвердила агентка зірки.

Відомо, що протягом двох останніх років Роббі Колтрейн проходив лікування від остеоартриту – хвороби суглобів. ЗМІ повідомляли, що через недугу артист не міг самостійно ходити.

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Колтрейн найбільше відомий за ролями Гагріда у серії фільмів Гаррі Поттер та Едді “Фітца” Фітцжеральда у британському серіалі Метод Крекера. Загалом він знявся у 147 фільмах.

Роббі Колтрейн - кадр з фільму

У 2002 році Колтрейна номінували на премію BAFTA у категорії Кращий актор за стрічку Гаррі Поттер та філософський камінь.

Колтрейн був членом байкерської організації Ангели Ада – одного з найбільших мотоклубів у світі.

Нещодавно стало відомо про смерть англо-американської акторки Анджели Ленсбері. Їй було 96 років.

Зірка серіалу Вона написала вбивство померла уві сні в своєму будинку в Лос-Анджелесі.

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Джерело
Deadline
Теги
Гаррі Поттер Смерть
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