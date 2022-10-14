Шотландський актор Роббі Колтрейн, відомий за роллю Гагріда у Гаррі Поттері, помер у віці 72 років.
Трагічну новину підтвердила агентка зірки.
Відомо, що протягом двох останніх років Роббі Колтрейн проходив лікування від остеоартриту – хвороби суглобів. ЗМІ повідомляли, що через недугу артист не міг самостійно ходити.
Колтрейн найбільше відомий за ролями Гагріда у серії фільмів Гаррі Поттер та Едді “Фітца” Фітцжеральда у британському серіалі Метод Крекера. Загалом він знявся у 147 фільмах.
У 2002 році Колтрейна номінували на премію BAFTA у категорії Кращий актор за стрічку Гаррі Поттер та філософський камінь.
Колтрейн був членом байкерської організації Ангели Ада – одного з найбільших мотоклубів у світі.
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