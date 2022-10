Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг почтила память покойного актера Робби Колтрейна.

Она обнародовала общую фотографию с исполнителем роли Хагрида, а также отметила его уникальный талант.

– Я больше никогда не узнаю никого, даже отдаленно похожего на Робби. Он был невероятным талантом, совершенно уникальным, и мне неслыханно повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась вместе с ним до упада. Я выражаю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего его детям, – написала Роулинг.

I’ll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z Сейчас смотрят — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф также выразил свои соболезнования, назвав Робби самым смешным человеком, которого он когда-либо встречал.

– Робби постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съемочной площадке. Я вспоминаю, как он поднимал нам настроение в Узнике Азкабана, когда мы часами прятались от ливня в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух. Мне повезло, что я встретился и работал с ним, и мне очень грустно, что его больше нет. Он был невероятным актером и прекрасным человеком, – написал Рэдклифф.

Джеймс Фелпс, сыгравший Фреда Уизли, признался, что именно Робби Колтрейн помог ему в первый съемочный день взять волю в кулак и проявить себя в актерском амплуа по полной.

– Я буду скучать по случайным разговорам на любые темы под солнцем. И я никогда не забуду, как в сентябре 2000 года Робби Колтрейн подошел ко мне, очень нервному 14-летнему подростку, в первый день на съемочной площадке и сказал: Наслаждайся процессом, ты будешь великолепен. Благодарю тебя за это, – написал актер.

I will miss the random chats about all subjects under the sun.And I’ll never forget in September 2000, Robbie Coltrane came over to a very nervous 14yr old me on my 1st ever day on a movie set and said “Enjoy it, you’ll be great”. Thank you for that x — James Phelps (@James_Phelps) October 14, 2022

Свои соболезнования семье Робби Колтрейна также выразили на официальном аккаунте Гарри Поттера в Twitter.

— Мы очень огорчены известием о смерти великолепного Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида с такой добротой, сердцем и юмором в фильмах о Гарри Поттере. Он был отличным актером, другом для всех, и нам будет его очень не хватать, — говорится в сообщении.

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/n1IshfFG6y — Harry Potter Film (@HarryPotterFilm) October 14, 2022

Напомним, что Робби Колтрейн умер в пятницу, 14 октября, в возрасте 72 лет. Причина смерти не раскрывается, но известно, что последние два года актер болел.

Колтрейн больше всего известен по ролям Хагрида в серии фильмов Гарри Поттер и Эдди “Фитца” Фитцжеральда в британском сериале Метод Крекера.