Англо-американська акторка і співачка Анджела Ленсбері померла 11 жовтня. Їй було 96 років.

Зірка серіалу Вона написала вбивство померла уві сні в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Про смерть триразової номінантки на Оскар повідомила її сім’я, причина невідома.

– Діти пані Анджели Ленсбері з сумом повідомляють, що їхня мати мирно померла уві сні вдома в Лос-Анджелесі о 1:30 ночі у вівторок, 11 жовтня 2022 року, всього за п’ять днів до свого 97-річчя, – йдеться в заяві.

Кар’єру в кіно Анджела почала в 17 років. За весь цей час вона тричі висувалася на премію Оскар, 18 разів номінувалася на премію Еммі, шість разів ставала лауреатом Золотого глобуса і п’ять разів удостоювалася вищої американської театральної премії Тоні.

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У 2013 році вона отримала Оскар за внесок у кінематограф. А в 2014 стала дамою-командором ордена Британської імперії за внесок у драматичне мистецтво і благодійність.

Ленсбері також відома ролями в Портрет Доріана Грея, Маньчжурський кандидат, Газове світло та інших стрічках.