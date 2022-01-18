Постійно плачу: актори театру Франка потрапили у ДТП під час завірюхи

Актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка потрапили у ДТП.

Про аварію розповіла акторка театру Ксенія Баша у Facebook.

За її словами, вона разом з народним артистом Олександром Форманчуком потрапила в аварію на Житомирській трасі. Їм довелося їхати під час завірюхи. Ба більше на дорозі була ожеледиця.

Водій позаду авто з акторами не дотримався безпечної швидкості та допустив зіткнення.

– Все відбувається так швидко. В один дотик. Мить. Удар головою і нерозуміння, що сталось. Всі живі і неушкоджені! Я постійно плачу, і в голові думка: Добре, що діти не поїхали з нами!, – зазначила Баша.

Також вона додала, що потім довелося чекати довго поліцію. Крім того, неподалік від них сталася ще одна аварія – авто злетіло у кювет.

– Ми мусимо чекати на поліцію і водночас спостерігати, як інші машини заносить в наш бік і вони ледве встигають вирулити. Виявляється, що попереду машина вилетіла в кювет і там необхідні лікарі. Сніг збільшується, поліції нема, сідаємо в машину, бо дуже холодно, і за декілька хвилин вже вилітаємо з неї, бо фура несеться і намагається гальмувати, – розповіла актриса.

Зрештою, актори дочекалися правоохоронців та доїхали до Києва.