Українська телеведуча Лідія Таран потрапила у ДТП. Вона була не за кермом.

За словами Лідії, вона викликала таксі та сіла на заднє сидіння машини.

– Зателефонувала доньці, сказала, що через 10 хвилин буду вдома… За п’ять секунд після удару чолом об переднє сидіння викочувалася з машини у вогні, – написала Лідія в Instagram.

Телеведуча закликала завжди сідати на заднє сидіння, оскільки передні двері найчастіше відчиняються спеціальною технікою.

Таран зазначила, що її водій виявився досвідченим – встиг загальмувати та поміняти ряд.

– Водій молодець… Інакше б мене вже не було. А знаєте чому? Тому що учасники ДТП, в яких ми врізалися, не поставили на дорозі попереджувальний знак, – зазначила Лідія.

Телеведуча сказала, що в неї подряпана рука, рана на лікті, розбите коліно та трохи болить чоло.

– На таксі найближчим часом їздити не буду… Але це така дрібниця в порівняні з тим, від чого я була така близько, – підсумувала Таран.

Нагадаємо, що у липні телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила у ДТП на Рибальській Набережній. Вона стукнулася чолом, також на ній були синці та численні набряки.