З приходом зими на вулицях міст України почали з’являтися сніг, ожеледиця та сльота. Керувати автомобілем стало набагато складніше з технічного погляду, не кажучи вже про необхідні навички.

Патрульна поліція Київської області нагадала українцям, що робити у разі ДТП. Детальна інструкція з’явилась на офіційній сторінці правоохоронних органів.

Насамперед потрібно негайно зупинити транспортний засіб. Це допоможе уникнути потенційних травм чи додаткової шкоди транспорту чи іншим учасникам дорожнього руху.

Потім необхідно повідомити інших водіїв про пригоду — потрібно увімкнути аварійну сигналізацію, а також встановити знак аварійної зупинки. Це дозволить автолюбителям зреагувати на подію та уповільнити хід, або змінити траєкторію руху.

Далі – подбати про постраждалих. Потрібно надати медичну допомогу тим, хто її потребує, а також викликати швидку.

Якщо допомогти чи викликати бригаду неможливо, потрібно відвезти потерпілого до найближчої лікарні, попередньо зафіксувавши розташування слідів ДТП та положення транспортного засобу після його зупинки.

Після транспортування потерпілого для лікування потрібно вказати своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, а потім – повернутись на місце ДТП.

Варто нагадати, що у разі ДТП потрібно зателефонувати за номером 102 і повідомити про подію. При можливості — записати імена та адреси проживання свідків, поки поліцейські в дорозі.

Спробувати не торкатися слідів події, а також зробити об’їзд місця ДТП.

До проведення медогляду слід відмовитися від вживання алкоголю, наркотиків та лікувальних препаратів.

Щоб зменшити ймовірність ДТП, варто навчитися їздити у негоду. Про те, як правильно водити авто в ожеледицю — читайте у матеріалі Фактів ICTV.