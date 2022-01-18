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Постоянно плачу: актеры театра Франко попали в ДТП во время вьюги

18 января 2022, 11:45
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Постоянно плачу: актеры театра Франко попали в ДТП во время вьюги

Актеры Национального академического драматического театра имени Ивана Франко попали в ДТП.

Об аварии рассказала актриса театра Ксения Баша в Facebook.

По ее словам, она вместе с народным артистом Александром Форманчуком попала в аварию на Житомирской трассе. Им пришлось ехать во время метели. Более того, на дороге была гололедица.

Водитель позади автомобиля с актерами не соблюдал безопасную скорость и допустил столкновение.

— Все происходит так быстро. В одно касание. Мгновение. Удар головой и непонимание. Все живы и невредимы! Я постоянно плачу, и в голове мысль: Хорошо, что дети не поехали с нами! – отметила Баша.

Также она добавила, что потом пришлось долго ждать полицию. Кроме того, неподалеку от них произошла еще одна авария – автомобиль вылетел в кювет.

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— Мы должны ждать полицию и одновременно наблюдать, как другие машины заносит в нашу сторону и они едва успевают вырулить. Оказывается, что впереди машина вылетела в кювет и там нужны врачи. Снег увеличивается, полиции нет, садимся в машину, потому что очень холодно, и через несколько минут уже вылетаем из нее, потому что фура несется и пытается тормозить, — рассказала актриса.

В конце концов актеры дождались правоохранителей и доехали до Киева.

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Актор , ДТП
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