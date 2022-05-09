Футболку покійного музиканта Кузьми Скрябіна, в якій він у 2014 році послав президента РФ Володимира Путіна зі сцени, продали на благодійному аукціоні.

За футболку із написом Georgia покупець заплатив 255 тис. грн. Стартова ціна становила 2 тис. грн.

Зазначимо, що річ артиста на аукціон виставила його донька Барбара Кузьменко. Усі виручені гроші підуть на закупівлю ліків для фонду імені Андрія та купівлю машини для ЗСУ.

У цій футболці Кузьма виступав на фестивалі Файне місто, де зі сцени послав лідера Росії та назвав його гумовою жінкою.

У березні стало відомо, що донька Кузьми поновила благодійний фонд імені батька. Артист у 2014 році активно допомагав військовим госпіталям та цивільним. У 2015 році його дружина заснувала на честь нього благодійний фонд, роботу якого зараз активізувала Барбара.

Фонд активував свою діяльність на потреби лікарень, військових та дитячих будинків.

Фото: Юрій Хмурич