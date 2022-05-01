Українські зірки переспівали знаменитий хіт гурту Скрябін Місця щасливих людей.

У новій версії пісні згадали Ірпінь, Чернігів, Маріуполь та інші міста України, які постраждали від дій російських окупантів.

Над створенням каверу працював продюсер та співзасновник музичної премії Yuna Павло Шилько. У записі пісні взяли участь такі артисти, як Юрко Юрченко, Олександра Заріцька, Артем Пивоваров, Сергій Танчинець, Фагот, Наталія Могилевська, Іван Navi, Руслана та інші.

– Творці планують використовувати новий варіант треку Місця щасливих людей на телебаченні, радіо та в інтернет-виданнях не у комерційних цілях, а лише для благодійності. Вона також прозвучить як гімн великого медійного благодійного заходу, проведення якого готується спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, – йдеться в повідомленні гурту Скрябін.

У рамках заходу буде започатковано фінансування відновлення медійної інфраструктури постраждалих українських міст. Збір коштів буде проводитись на БО Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна.

Зазначимо, що Місця щасливих людей – це одна із найвідоміших пісень лідера гурту Скрябін, прем’єра якої відбулася у 2012 році. Кузьма свого часу присвятив трек різним містам світу, де колись відчував себе щасливим.