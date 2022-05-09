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Послал в ней Путина: футболку Кузьмы Скрябина продали за 255 тыс. грн

9 мая 2022, 11:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Послал в ней Путина: футболку Кузьмы Скрябина продали за 255 тыс. грн

Футболку покойного музыканта Кузьмы Скрябина, в которой он в 2014 году послал президента РФ Владимира Путина со сцены, продали на благотворительном аукционе.

За футболку с надписью Georgia покупатель заплатил 255 тыс. грн. Стартовая цена была 2 тыс. грн.

Отметим, вещь артиста на аукцион выставила его дочь Барбара Кузьменко. Все вырученные деньги пойдут на закупку лекарств для фонда имени Андрея и покупку машины для ВСУ.

В этой футболке Кузьма выступал на фестивале Файне місто, где со сцены послал лидера России и назвал его резиновой женщиной.

В марте стало известно, что дочь Кузьмы восстановила благотворительный фонд имени отца. Артист в 2014 году активно помогал военным госпиталям и гражданским. В 2015 году его жена основала в честь него благотворительный фонд, работу которого сейчас активизировала Барбара.

Фонд активировал свою деятельность на нужды больниц, военных и детских домов.

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Фото: Юрий Хмурич

Теги
аукціон, Благотворительность, Кузьма Скрябін
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