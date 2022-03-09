Донька Кузьми поновила благодійний фонд імені батька

Донька українського музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) Барбара поновила благодійний фонд імені свого батька.

Кузьма у 2014 році активно допомагав військовим госпіталям та цивільним. У 2015 році дружина покійного артиста заснувала на честь нього благодійний фонд, роботу якого наразі активізувала Барбара.

– Нам потрібно робити конкретні кроки. Прошу бути небайдужими! І допомагати тим, хто перебуває в небезпечних місцях! Приєднуйтесь до нас, – написала вона в Instagram.

Фонд активував свою діяльність на потреби:

лікарень;

військових;

дитячих будинків.

Реквізити:

БУ БФ Імені Кузьми Скрябіна

IBAN: UA023052990000026004016803148

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Згодом Барбара написала, що за вчора, 8 березня, їм вдалося купити медикаментів на 14 765 грн, які вони сьогодні, 9 березня, відправлять у Київ (військовий шпиталь) та лікарню в Білій Церкві.

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в ДТП на трасі Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя. Незважаючи на те, що Кузьма не з нами вже сім років, його спадщина продовжує жити. Про нього пам’ятають, як про одного з найкращих українців, його пісні знаходять друге життя в репертуарі інших артистів, а за повістю Я, Побєда і Берлін скоро вийде фільм.

Фото: Барбара Кузьменко