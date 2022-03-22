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Солідарні з українцями: Maneskin скасували концерти в Росії

22 Березня 2022, 08:54
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Солідарні з українцями: Maneskin скасували концерти в Росії
Джерело: Maneskin

Переможці Євробачення 2021, італійський гурт Maneskin підтримав українців і повідомив, що не приїде до Росії з концертами в рамках свого нового туру.

– Звісно, дуже важко робити заяви про шоу в той час, коли в Україні триває жахлива війна та страждають безневинні люди. Ми переживаємо за український народ та солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя стількох безневинних людей, ми не залишатимемо в турі російські дати, – зазначили Maneskin.

Відомо, що в рамках світового туру Loud Kids Tour італійці відіграють концерти у низці європейських країн, а також проїдуть містами США. Продаж квитків на виступи Maneskin стартує 25 березня.

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Теги
Maneskin , Війна в Україні
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