Телеведучий Микита Добринін зізнався, чи зраджував він екскохану Дашу Квіткову.

В Instagram-stories Добринін влаштував рубрику Запитання-відповідь. Так, хтось із шанувальників поцікавився, чи був він невірним у стосунках.

Микита наголосив, що такого не було.

Зараз дивляться – Розумію, якщо про подібне часто пишуть, це поширена історія деяких у стосунках, як і піднімати руку. Шкода, що ви таке виносили, терпіли. Любіть і поважайте себе, – наголосив Добринін. Він також додав, що ніхто не має права піднімати руку на жінку і висловив сподівання, що поліція розбереться в гучній історії з хлопцями, які напоювали дівчат і знущалися з них. Нещодавно стало відомо, що Даша Квіткова та Микита Добринін розійшлися. Вони не живуть разом, проте між ними батьківські стосунки заради півторарічного сина Лева. Першою на розмову про розлучення вийшла Даша, Микита ж її підтримав, тому рішення вони ухвалили вдвох. За словами Квіткової, в якийсь момент вони перенаситилися одне одним і почали рухатися з різною швидкістю. Читайте також: Кинула хорошого чоловіка: Квіткова відповіла на звинувачення у руйнуванні родини з Добриніним Фото: Микита Добринін

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