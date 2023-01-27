Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Кинула хорошого чоловіка: Квіткова відповіла на звинувачення у руйнуванні родини з Добриніним

27 Січня 2023, 13:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Квиткова
Джерело: Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова відповіла на звинувачення у руйнуванні родини з телеведучим Микитою Добриніним.

Новина про те, що Квіткова та Добринін розійшлися засмутила шанувальників пари. Так, хтось висловлює їм свою підтримку, хтось просить зберегти шлюб, а хтось звинувачує Дашу в тому, що їй не вдалося зберегти стосунки, адже саме вона оголосила про їхній розрив.

Зокрема, є й ті, які вигадують свої версії, проте Даша сказала, розуміє, чому так відбувається.

Зараз дивляться

– Я не назвала все, як є, та й не хочу, бо поважаю свій вибір. Тому я була готова до того, що візьму на себе відповідальність і залишуся поганою людиною, яка покинула хорошого чоловіка та знецінила нашу родину, – написала Квіткова в Instagram-stories.

Даша Квиткова

Даша додала, це не означає, що вона свята людина, оскільки також має свої “приколи”.

– У парі завжди винні обидва. Тому ми зараз там, де є. Але поки хтось обирає бути у стосунках, де їм боляче, є аб’юз чи ще щось, ми обрали інший шлях, – наголосила блогерка.

Вона зазначила, що в них народився чудовий син Лев, якому зараз півтора роки.

– Заради нього і варто будувати здорові стосунки між батьками, яким окремо набагато легший і не болячий, ніж разом, – сказала Даша.

Даша Квиткова

Раніше Квіткова говорила, що розмову про розлучення розпочала вона, Микита її підтримав, тому таке рішення вони ухвалили разом.

Нині Даша разом із сином поїхала на відпочинок на Мальдіви.

Читайте також:
Даша Квиткова и Никита ДобрынинЧи будуть разом? Таролог назвала причину розриву Квіткової та Добриніна

Теги
Даша Квіткова Микита Добринін Розлучення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь