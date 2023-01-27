Блогерка Даша Квіткова відповіла на звинувачення у руйнуванні родини з телеведучим Микитою Добриніним.

Новина про те, що Квіткова та Добринін розійшлися засмутила шанувальників пари. Так, хтось висловлює їм свою підтримку, хтось просить зберегти шлюб, а хтось звинувачує Дашу в тому, що їй не вдалося зберегти стосунки, адже саме вона оголосила про їхній розрив.

Зокрема, є й ті, які вигадують свої версії, проте Даша сказала, розуміє, чому так відбувається.

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– Я не назвала все, як є, та й не хочу, бо поважаю свій вибір. Тому я була готова до того, що візьму на себе відповідальність і залишуся поганою людиною, яка покинула хорошого чоловіка та знецінила нашу родину, – написала Квіткова в Instagram-stories.

Даша додала, це не означає, що вона свята людина, оскільки також має свої “приколи”.

– У парі завжди винні обидва. Тому ми зараз там, де є. Але поки хтось обирає бути у стосунках, де їм боляче, є аб’юз чи ще щось, ми обрали інший шлях, – наголосила блогерка.

Вона зазначила, що в них народився чудовий син Лев, якому зараз півтора роки.

– Заради нього і варто будувати здорові стосунки між батьками, яким окремо набагато легший і не болячий, ніж разом, – сказала Даша.

Раніше Квіткова говорила, що розмову про розлучення розпочала вона, Микита її підтримав, тому таке рішення вони ухвалили разом.

Нині Даша разом із сином поїхала на відпочинок на Мальдіви.